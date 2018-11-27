Bu şarkı çiftlerin dans şarkısı olacak

Yıllardır beste yapan ve sahne aldığı mekanlarda oldukça sevilen Sertaç Balcı, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Ahmet Uncu’ya ait olan “Hayatıma Hoş Geldin” i Kemal Yıldız yönetmenliğinde kliplendirdi. Ankara’da bir günde Vilayetler Evi ve Vivaldi Park Otel’de çekilen şarkının klibinde ise 5 yıl önce düğünlerinde sahne aldığı milli voleybolcu Hasan Yeşilbudak ve Duygu Yeşilbudak çifti yer aldı.

İstanbul Haliç Üniversitesini 1. olarak tamamlayan ve yüzü aşkın bestesi olan Sertaç Balcı, 21 yıldırda özel mekanlarda sahne almaya devam ediyor.

“Hayatıma Hoş Geldin” DMC etiketi ile dijital platformlarda!