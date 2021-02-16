Bu sefer de Cem Yılmaz ile ''dolandırmaya'' çalışıyorlar!

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak ‘sahte içerik’ uyarısı yaptı.

Bir TV programına konuk olduğu ana ilişkin fotoğrafının üzerinde, “Flaş Haber: Cem Yılmaz, koronavirüsten nasıl kâr elde edilebileceğini açıklıyor” ifadelerinin yazdığı bir görseli paylaşan Yılmaz, “Bu sahtedir” dedi.

Görselin “Hürriyet gazetesi haberi gibi tasarlandığını” kaydeden Yılmaz, söz konusu dolandırıcılık girişimine karşı kamuoyunu şu ifadelerle uyardı:

“Selamlar, iki haftadır özellikle Facebook ve diğer medyalarda, Hürriyet gazetesi haberi gibi tasarlanmıış bu sahte haber ile dolandırıcılık girişimi varmış. Buna inanan olmayacağını bilmekle beraber ben buradan duyurayım. BU SAHTEDİR. Tıpkı bir çok şey gibi. Uyanık olmanızı öneririm.”