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  3. 01 Haziran 2017 23:37

Bu sözler olay yaratır ! Bomba iddia...

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş Şener Şen hakkında olay yaratacak sözler söyledi.

Bu sözler olay yaratır ! Bomba iddia...
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Komedi filmlerini ve komedyenleri cıvık bulan Aydemir Akbaş, “Şener Şen’i komedyen olarak görmüyorum. Bir şey yapmıyor, çünkü korkak” dedi.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Yeşilçam’ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş, komedi filmlerine ve komedyenlere ateş püskürdü. Oyuncu, “Şimdiki komedi filmlerini ve oyuncularını başarılı buluyor musunuz?” sorusuna, “Türkiye’de tam anlamıyla komedi diye bir şey yok. Hepsi cıvıklık ve sululuk... Şahan Gökbakar sadece sakal bırakıyor o kadar” dedi.

Bugüne kadar oynadığı projelerde genellikle yönetmen Yavuz Turgul’la çalışmayı tercih eden ve birçok ödüle layık görülen Şener Şen’le ilgili de konuşan Akbaş, “Şener Şen’i komedyen olarak görmüyorum. Fazla bir şey yapmıyor, çünkü korkak. Bir adamın arkasına girmiş ve o ne derse ayak uyduruyor” açıklamasını yaptı.

Milliyet

korkak , aydemir akbaş , şener şen