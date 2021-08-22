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Buket Aydın göğüs dekoltesi ile dikkat çekti

Buket Aydın göğüs dekoltesi ile dikkat çekti

Aşk hayatıyla gündeme gelen haber spikeri Buket Aydın, Hakan Altun konserinde görüntülendi.

Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık devam eden ilişkisi ile adından sıkça söz ettiren Buket Aydın, Hakan Altun konserinde görüntülendi. İddialı elbisesiyle adeta göz kamaştıran Aydın, Emir Sarıgül ile ilgili sorulara, ''Ben artık özel hayatımla ilgili konuşmama kararı aldım. Artık işimle anılacağım bir yıl olsun istiyorum. Benden laf alamazsınız'' dedi.

Muhabirlerin "Daha önce bir röportajınızda bir daha o şahısla adımın anılmasını istemiyorum demiştiniz. Bunu dedikten bir hafta sonra birlikte görüldünüz ne diyeceksiniz?"diye sorması üzerine Buket Aydın şu yanıtı verdi:

 
 
 
 
 
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"Arkadaşlar siz bazı şeyleri görüp kendinize göre yorumluyorsunuz. Fakat göründüğü gibi olmayabiliyor. İş ilişkileri aile ilişkileri vs insanlar illa düşman olacak diye bir şey yok bir şeyler bittiği zaman. Ben bu işi sizin yorumlarınızla baş başa bırakıyorum açıkçası. İşimle gündem gündeme gelmek istiyorum."

Etiketler göğüs dekoltesi buket aydın hakan altun
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