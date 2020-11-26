Buket Aydın ve Emir Sarıgül böyle yakalandı!

Spiker Buket Aydın ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ilk kez görüntülendi. Aşıklar sporda yakalanınca gerildi. Aşklarını uzun süre yalanlayan çift açıklama yapmadı. Buket Aydın ise muhabirlere sinirlendi.

Aşk dedikodularını yalanlayıp "arkadaşız" dedikten sonra samimi bir şekilde öpüşürken çekilen fotoğrafları ortaya çıkan Emir Sarıgül ve Buket Aydın Bebek'te görüntülendi. Emir Sarıgül habercilere "İyi çalışmalar" dileyip uzaklaşırken habercilerin tanımayarak Sarıgül'e ismini sorduğu Buket Aydın ise sinirlenerek arkasını döndü.