''Bülent Ersoy Gırgıriye’den kovuldu'' bilmecesi çözüldü

Magazin dünyası Bülent Ersoy ve Müjdat Gezen arasındaki "Gırgıriye" krizini konuşuyor! Afişte adının yer almamasıyla başlayan "kovuldu" iddialarına Diva’dan kahkahalı yanıt geldi. Müjdat Gezen’in "Telefonlarımı açmıyor" sitemine karşılık Bülent Ersoy, ayrılığın gerçek nedenini ve "Beni azat et" dediği o süreci anlattı.

Gelecek sezonun en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Gırgıriye Müzikali, daha sahneye taşınmadan kadrosundaki dev bir ayrılıkla gündeme oturdu. Müzikalin afişinde Bülent Ersoy’un isminin ve fotoğrafının yer almaması, "Diva projeden kovuldu mu?" sorularını beraberinde getirdi.

Müjdat Gezen: "Telefonlarımı Açmıyor"

Müjdat Gezen, 55 yıllık dostu Ersoy’un ayrılığına anlam veremediğini belirterek, "Neden ayrıldığını bilmiyorum, telefonlarıma da çıkmıyor" açıklamasını yapmıştı. Bu sözler, ikili arasında bir küslük mü var tartışmalarını ateşledi.

Diva’dan kahkahalı yalanlama

İddialar karşısında sessizliğini bozan Bülent Ersoy, gazeteci Olcay Ünal Sert aracılığıyla yaptığı açıklamada "kovulma" haberlerini kahkahalarla karşıladı.

55 yıllık dostu Müjdat Gezen’e karşı bir kırgınlığı olmadığını belirten Diva, şunları söyledi:

"Böyle bir şey olabilir mi? Müzikalde 3 şarkı söyleyecektim ancak yeni şarkı çalışmalarım ve yoğun konser takvimim nedeniyle vakit ayıramayacağımı anladım. Müjdat’a 'Beni azat et' dedim, o da anlayışla karşıladı."

Gırgıriye Bitti, "Diva Müzikali" Başlıyor! Ayrılığın ardından Ersoy hayranlarını sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Yapımcı Mehmet Uslu, Bülent Ersoy’un tüm enerjisini kendi hayatını ve kariyerini konu alan "Diva" projesine vereceğini duyurdu. Daha önce film olarak planlanan projenin müzikale dönüştürüldüğü ve hazırlıkların son hız devam ettiği öğrenildi.