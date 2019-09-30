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  3. 30 Eylül 2019 14:07

Bülent Ersoy gözyaşlarına boğuldu

Diva Bülent Ersoy, 'Annem' filminde gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmakta güçlük çeken Ersoy, duygularını kendisine mikrofon uzatan muhabirlere aktardı.

Bülent Ersoy gözyaşlarına boğuldu
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‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy, başrollerini Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel’in paylaştığı “Annem” dizisini izledi. Sinema salonunu kapatarak filmi tek başına izlemeyi tercih eden Ersoy, gözyaşlarına hakim olamadı.  Diva, film sonunda gözyaşlarına boğularak duygularını şöyle anlattı: “Esasında anne olmak lazım tabi onu yaşamak için. Ben anne olmadığım halde onu hissettim. Evladın pişmanlığı, o annenin her şeye rağmen hep sarması” Sözlerine filmin yönetmenine dönerek devam eden Ersoy, “Çok güzel çekmişsin. Hanımefendi de çok güzel oynamış.” dedi.

TAKMA KİRPİKLERİ DÜŞTÜ

Ağlamaktan takma kirpikleri düşen Bülent Ersoy, “Yanıma yapıştırıcı da almamışım. Ne bileyim ben böyle olacağını. Ben maymun gibi seyredeceğimi zannetmiştim. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Paramla pulumla ağlamaya gelmişim. Ben 50 senedir sinemaya gitmemiştim. İnan bilseydim gelmezdim. Böyle bir şey olamaz. Analık çok önemli, anne çok önemli. O anaların ayaklarını öpmek lazım.” şeklinde konuştu.


 

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sinema , bülent ersoy
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