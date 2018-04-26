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  3. 26 Nisan 2018 20:07

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı !

Popstar 2018 yarışmasında jüri üyeliği yapan Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı.

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı !
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Şu sıralar Popstar 2018 yarışmasında jüri üyeliği yapan Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

OSMANTAN ERKIR'DAN AÇIKLAMA

Ersoy'un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Popstar 2018 programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım'ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi.

ODANIN BULUNDUĞU KAT BOŞALTILDI

Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy'a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.

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