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  3. 22 Aralık 2020 13:11

Bülent Ersoy ikiz villaları için kesenin ağzını açtı

Bodrum'da yaşamaya karar veren Bülent Ersoy, 40 milyon liraya iki lüks villa aldı. Diva, ikiz villaların dekorasyonunu tamamlandıktan sonra soluğu Bodrum'da alacak.

Bülent Ersoy ikiz villaları için kesenin ağzını açtı
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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Bodrum'da yaşama kararı aldı. Ersoy, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de evinin olduğu ünlülerin sitesinden 40 milyon liraya iki lüks villa satın aldı.

Ersoy, Bodrum’dan aldığı 40 milyon TL’lik ikiz villasının inşaat işlerini tamamladı. Sıra geldi dekorasyona. Ersoy her iki villanın eşya ve Aksesuarları için 700 bin TL’lik bütçe ayırmış. Bu arada villalardan bir tanesi sadece misafirler için. Diva “Kendim için ne düşündüysem konuklarım için de aynısını yaptırıyorum. Bana gelen yaşadı” diyor.

Ersoy, evin tüm işleri biter bitmez soluğu Bodrum'da alacak.

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