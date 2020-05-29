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  3. 29 Mayıs 2020 22:30

Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi oldu! İşte alacağı ücret!

Bülent Ersoy, ekranlara geri dönüyor. Ersoy, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan Kuaförüm Sensin programında juri üyeliği yapacak.

Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi oldu! İşte alacağı ücret!
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Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Bülent Ersoy, yeni sezonda Show TV'de yayınlanmaya devam edecek olan Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi olacak.

Hafta içi her gün yayınlanacak yarışmada jüri koltuğunda oturacak olan Bülent Ersoy, yaptığı anlaşma gereği ayda 3 milyon 250 bin lira alacak.

Yeni sezon için Global Medya'nın yapımcıları Oğuz Karaali ve Mustafa Gülnahar ile dudak uçuklatan bir fiyata el sıkışan Bülent Ersoy'un, 'Kuaförüm Sensin' programı için imza atmadan önce ve sonra programın yapımcıları ile birlikte anlaşmanın hayırlı uğurlu olması dileğiyle dualar etti.

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