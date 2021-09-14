  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Bülent Ersoy yüzüğüne kuyumcular bile fiyat biçemedi

Bülent Ersoy yüzüğüne kuyumcular bile fiyat biçemedi

Bülent Ersoy yüzüğüne kuyumcular bile fiyat biçemedi

Usta sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da konser vermiş, taktığı pırlanta yüzüğüyle uzun süre konuşulmuştu. Meğer Bülent Ersoy parmağında servet taşıyormuş...

Bülent Ersoy’un sahnede ilk kez taktığı yüzüğünün fiyatı servet değerinde. Pandemi döneminde Los Angeles’tan özel olarak getirttiği 40 karatlık özel pırlanta yüzüğün ortalama fiyatını Türkiye’deki bazı usta kuyumculara sordum. Kuyumcular bile yüzüğe fiyat biçemedi.

Bülent Ersoy, yaklaşık 40 karatlık pırlanta yüzüğünü yakın zamanda aldığını belirtti.

 

Etiketler yüzük servet kuyumcu kuyumcular bülent ersoy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyanet'ten ezber bozan ''açık büfe'' fetvaası
Piyasalar yeniden yatay seyirde... Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altında son durum
Alevlerin yaktuğu Muğla'yı şimdi de ''olumlu'' ÇED raporu yakacak
40 yıldır ormanda yaşıyordu... Şehre geldi, hayatını kaybetti
Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisinden güzel haber
Hyundai'nin yeni elektrikli SUV'u Türkiye'de... İşte 2021 Hyundai Kona Electric
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ortalık karıştı
Kira soygununa karşı harekete geçildi: İşte masadaki formül
İstanbul ve 10 ilimiz için yağış uyarısı!
Öğretmenden öğrencilere skandal sözler kamerada