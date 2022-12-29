Bülent Ersoy'a yılbaşı şoku! Konseri iptal edildi

Yılbaşı geçesi Bakü'de sahne almaya hazırlanan Bülent Ersoy'un konseri iptal edildi.

Bülent Ersoy yılbaşında Bakü’de konser verecekti. Ancak şarkıcının konseri mekanda yaşanan evrak eksikliğinden dolayı iptal edildi.

Mekanın Instagram hesabından yapılan açıklamada “Mekanın yasal izinleriyle ilgili eksikliklerden dolayı konseri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık” denildi.

Konu hakkında açıklama yapmayan Bülent Ersoy ise iptal paylaşımını kendi hesabından yayınladı.