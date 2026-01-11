Bülent Ersoy'dan magazin muhabirine kameraların önünde fırça: ''Çekil be''

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy bir etkinliğe katılmak için aracından inerken kendisini görüntülemek isteyen magazin muhabirlerine gösterdiği tepkiyle eleştirilerin odağı oldu...

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy bu sefer de magazin muhabirlerine verdiği sert tepkiyle gündemde. Bülent Ersoy aracından indiği sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensupları ile karşı karşıya geldi. muhabirlerin kendisine fazla yaklaştığını görünce adete çileden çıkarak hem muhabire hem de kameramana fırça attı. Ersoy, aracından indiği esnada kendisine yaklaşan muhabirlere "Çekil be! Burnumun dibine giriyorsun" diyerek bağırırken bu görüntüler sosyal medyada bir anda yayıldı.