Bülent Ersoy'dan tam 100 bin TL'lik hediye

Bülent Ersoy, geçen günlerde Zincirlikuyu'da sahneye çıkan Kamuran Akkor'u dinlemeye gitti. Kamuran Akkor'un sahnede söylediği tüm şarkılara eşlik eden Diva, öyle mutlu oldu ki; gecenin sonunda arkadaşına müthiş bir jest yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Bülent Ersoy, 100 bin lira değerindeki su yolu pırlanta bilekliği kolundan çıkarıp Kamuran Akkor'a hediye etti. Kamuran Akkor, hediyeyi kabul etmek istemedi ama Diva'nın ısrarları karşısında fazla dayanamadı.



