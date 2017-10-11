Bülent Ersoy’un hapsi isteniyor

Bülent Ersoy'un sunucu Lerzan Mutlu’yu “tehdit” ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Mutlu'nun avukatı müvekkilinin uzlaşmak istemediğini söyledi. Ersoy'un, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yakın arkadaşı Oya Aydoğan'ı kaldırıldığı hastanede ziyaret ettikten sonra bir televizyon kanalına verdiği röportajda Lerzan Mutlu'yu tehdit ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Bülent Ersoy ve şikayetçi Lerzan Mutlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Duruşma hakimi, bir önceki celse alınan ara karar gereği tarafların anlaşması için Uzlaştırma Bürosu'na yazılan yazıya yanıt gelmediğini açıkladı. Lerzan Mutlu'nun avukatı söz alarak müvekkilinin uzlaşmayı kabul etmediğini söylerken, Ersoy'un avukatı müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Ara karar oluşturan mahkeme, Uzlaştırma Bürosu'na yazılan yazıya geri dönüşün beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

“LERZAN’A KATİL DAMGASI VURULDU”

Duruşma sonrası basın mensuplarına sözlü açıklama yapan Lerzan Mutlu'nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu, “Mahkeme dosyasına sunmuş olduğumuz görsel medya çıktılarından da görüldüğü gibi Bülent Hanımın söylediklerinden sonra müvekkilim için kamuoyunda katil damgası vuruldu. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alabilir. Bu süreçte Bülent hanım bu yanlış anlamayı düzeltmek için bir gayret göstermemiştir. Müvekkilim işinden oldu, uzun süre işsiz kaldı. İlahi adalet tecelli edercesine kendisine en çok yüklenilen programda sunucu olarak başladığında, dava açılmışken Bülent hanım programa bağlandı. Bülent hanımın yayında söylediklerini avukatları duruşmada satırı satırına söyledi. Biz bunu samimi bulmuyoruz” dedi. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ı hastanede tedavi gördüğü sıralarda ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy hastane çıkışında bir basın açıklaması yapmıştı. Ersoy, Lerzan Mutlu için “ Ben o kıza çok sinirliyim. O haddini çok aşıyor. Sen kime sesini yükseltiyorsun. Oya o kadar içine atan bir kız ki, cevap veremez sana. Şu anda konuşulacak bir ortam değil. Hepimiz zaman içerisinde, beraber çalıştığımız insanlarla ters düşmüşüzdür. Bu olacak şeyler fakat bunu fevriliğe dökerek, çirkin kelimelerle bezeyerek sesini yükseltmek sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım” ifadelerini kullanmıştı. Uzun süre magazin programlarında tartışılan bu açıklama üzerine Lerzan Mutlu, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu işleme koyan savcılık Ersoy hakkında “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

