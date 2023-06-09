Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor

Bergen filminin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz'ün katkılarıyla sanatçı Bülent Ersoy’un hayat hikayesi beyazperdeye uyarlanacak.

Bergen filminin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz’ün yapımcılığını üstlendiği film için; gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, sosyolog Göksel Aymaz, gazeteci-yazar Gülşen İşeri, müzik tarihçisi Murat Meriç, yazar Murat Özyaşar ve yazar-dramaturg Erdinç Ulutaş’ın da yer aldığı geniş bir danışman kadrosuyla senaryo çalışmalarına başlandı.

Bülent Ersoy’un hikayesinin hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez anlatılacağı filmin vizyon takvimi ve oyuncu kadrosu henüz belirlenmedi.