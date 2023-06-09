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Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor

Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor
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Bergen filminin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz'ün katkılarıyla sanatçı Bülent Ersoy’un hayat hikayesi beyazperdeye uyarlanacak.

Bergen filminin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz’ün yapımcılığını üstlendiği film için; gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, sosyolog Göksel Aymaz, gazeteci-yazar Gülşen İşeri, müzik tarihçisi Murat Meriç, yazar Murat Özyaşar ve yazar-dramaturg Erdinç Ulutaş’ın da yer aldığı geniş bir danışman kadrosuyla senaryo çalışmalarına başlandı.

Bülent Ersoy’un hikayesinin hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez anlatılacağı filmin vizyon takvimi ve oyuncu kadrosu henüz belirlenmedi. 

Etiketler bülent ersoy film hayat
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