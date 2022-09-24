Bülent Ersoy'un hayranı sahneye atlayıp, Ersoy'u dudağından öptü

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un bundan yıllar önce verdiği bir konserinde Ersoy şarkı söylerken, sahneye atlayan bir hayranının ünlü ismi dudağından öptüğü anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Türk Sanat Müziği’nin sevilen seslerinden Bülent Ersoy yaptığı açıklamalarla ses getirmeyi başarırken ünlü sanatçının yıllar öncesinde ait bir konserinde kaydedilen görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçının konseri sırasında bir hayranın sahneye atlayarak Bülent Ersoy’u dudağından öptüğü anlar sosyal medyada gündem yarattı.

ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNDEN OKUNDU

Yıllar öncesinde verdiği bir konser sırada Bülent Ersoy’un bir hayranının bir anda sahneye atlayarak ünlü ismi dudağından öptüğü anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Konserde sahne kenarına gelerek Diva’nın elini tutan hayranı bir anda sahneye atlayarak ünlü ismi dudağından öptü. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Ersoy ise hayranına gülümseyerek tepki verdi. Görüntülerin hangi konserde ve kaç yıllarında çekildiği bilinmezken hayranın kimliği de belirsizliğini korudu.