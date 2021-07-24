Bülent Serttaş’a sansür şoku: Erotik şikayetler nedeniyle kaldırıldı

Bülent Serttaş’ın ‘Akdeniz’ parçası ‘erotik şikayetler’ nedeniyle yayından kaldırılırken ünlü şarkıcı eseri yeniden yükletti.

Bülent Serttaş’ın, yaklaşık bir ay önce çıkardığı ‘Akdeniz’ parçasınının klibi YouTube’dan sansür yedi. Platform, klipte ‘erotik içerikler’ olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen video’yu yayından kaldırdı.





EROTİK İÇERİK

Serttaş, başvuru sonrasında ‘erotik içerik’ olmadığı tespit edilen video’sunu yeniden yükletti. Şarkıcı, yapan vatan hainidir. Ülkemin tanıtımı için birçok şey gerçekleştirdim ve devam ediyorum. Şikayet edenlerin sektörden birilerinin olduğunu düşünüyorum” dedi.

DİDEM DANS EDERKEN KAFASINI ÇEVİRMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu İbo Show'da dansöz Didem'in sergilediği performansı izlemeyi reddederek kafasını başka yöne çevirmesi ile tepki toplamıştı. Eşinin verecği tepki yüzünden bunu yaptığı düşünülen ünlü şarkıcı 'Akdeniz' isimli şarkısını sosyal medya hesabından yayınlamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.