Burak Bulut kimdir?

Son zamanların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Burak Bulut 26 Eylül 1980 yılında Elazığ’da dünyaya gözlerini açmıştır.

Aslen Elazığlıdır. Ünlü şarkıcı bekardır. Burak Bulut İlkokulu Ziya Gökalp İlk Öğretim Okulu’nda okumuştur. Daha sonra ise lise eğitimini Korgeneral Hulusi Sayın Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisede Bankacılık ve Finansman bölümü üzerine eğitim alan Burak Bulut üniversite eğitimini de aynı bölüm üzerine tamamlamıştır. Burak Bulut uzun yıllardır müzik ile uğraşmaktadır. Özellikle rap tarzında müzik içerikleri üretmektedir. Hayranları kendisine Burak King olarak hitap etmektedir. Ünlü şarkıcı son zamanlarda Kurtuluş Kuş ile birlikte çıkardığı şarkılarla gündeme gelmektedir. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’un şarkıları milyonlarca kez dinlenmiş ve yoğun ilgi görmüştür. Son şarkıları 23 Temmuz’da çıkan “Nabız” isimli parçadır.

Burak Bulut sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaktadır. Ünlü şarkıcının İnstagram hesabında 318 bin takipçisi bulunmaktadır. Ünlü şarkıcının İnstagram kullanıcı adı “burakkbulut23” dür. Burak Bulut Youtube’un ilk zamanlarından beri şarkı yapmaktadır. Kariyerine Youtube üzerinden yayınladığı şarkılar ile başlayan ünlü şarkıcı son zamanlarda üzerine yoğun ilgiyi çekmeyi başarmıştır.2017 yılında müzik kariyerine ara veren ünlü şarkıcı 4 yıl sonra tekrar müzik yapmaya başlamıştır.

Burak Bulut’un Albümleri şunlardır:

Rastgele

Öldürdün Artık

Kafama Sıkasım Var

Sur

Kara Bahtım

Burak Bulut Spotify gibi birçok platformda yerel listelerde üst sıralara yerleşmiş ve ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştır. Mahzen Media etiketi ile yayınlanan “Kara Bahtım” isimli çalışması Youtube üzerinden de oldukça fazla izlenme sayısına ulaşmıştır. Kurtuluş Kuş ile beraber yaptığı düette “Sevmedim Deme” isimli şarkıda büyük başarıya ortak olmuşlardır. Müzik geçmişi oldukça uzun ve başarılı olan ünlü şarkıcı bugünlerde de adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır.

Burak Bulut’un Tüm Şarkıları şunlardır:

* Rastgele

* Leyla Mecnun Ft Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş

* Öldürdün Artık Nabzımı Yoklama

* Sevmedim Deme ( Feat Kurtuluş Kuş)

* Kafama Sıkasım Var ( Furkan Demir Remix)

* Kara Bahtım ( Murat Karaytu Remix)

* Sur

* Kafama Sıkasım Var

* Kara Bahtım ( Burak Bulut)

* Kara Bahtım ( Erdem Düzgün& Vehbi İnegöl Remix)