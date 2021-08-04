Burak Bulut kimdir?
Son zamanların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Burak Bulut 26 Eylül 1980 yılında Elazığ’da dünyaya gözlerini açmıştır.
Aslen Elazığlıdır. Ünlü şarkıcı bekardır. Burak Bulut İlkokulu Ziya Gökalp İlk Öğretim Okulu’nda okumuştur. Daha sonra ise lise eğitimini Korgeneral Hulusi Sayın Ticaret Meslek Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisede Bankacılık ve Finansman bölümü üzerine eğitim alan Burak Bulut üniversite eğitimini de aynı bölüm üzerine tamamlamıştır. Burak Bulut uzun yıllardır müzik ile uğraşmaktadır. Özellikle rap tarzında müzik içerikleri üretmektedir. Hayranları kendisine Burak King olarak hitap etmektedir. Ünlü şarkıcı son zamanlarda Kurtuluş Kuş ile birlikte çıkardığı şarkılarla gündeme gelmektedir. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş’un şarkıları milyonlarca kez dinlenmiş ve yoğun ilgi görmüştür. Son şarkıları 23 Temmuz’da çıkan “Nabız” isimli parçadır.
Burak Bulut sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaktadır. Ünlü şarkıcının İnstagram hesabında 318 bin takipçisi bulunmaktadır. Ünlü şarkıcının İnstagram kullanıcı adı “burakkbulut23” dür. Burak Bulut Youtube’un ilk zamanlarından beri şarkı yapmaktadır. Kariyerine Youtube üzerinden yayınladığı şarkılar ile başlayan ünlü şarkıcı son zamanlarda üzerine yoğun ilgiyi çekmeyi başarmıştır.2017 yılında müzik kariyerine ara veren ünlü şarkıcı 4 yıl sonra tekrar müzik yapmaya başlamıştır.
Burak Bulut’un Albümleri şunlardır:
- Rastgele
- Öldürdün Artık
- Kafama Sıkasım Var
- Sur
- Kara Bahtım
Burak Bulut Spotify gibi birçok platformda yerel listelerde üst sıralara yerleşmiş ve ilgiyi üzerine çekmeyi başarmıştır. Mahzen Media etiketi ile yayınlanan “Kara Bahtım” isimli çalışması Youtube üzerinden de oldukça fazla izlenme sayısına ulaşmıştır. Kurtuluş Kuş ile beraber yaptığı düette “Sevmedim Deme” isimli şarkıda büyük başarıya ortak olmuşlardır. Müzik geçmişi oldukça uzun ve başarılı olan ünlü şarkıcı bugünlerde de adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır.
Burak Bulut’un Tüm Şarkıları şunlardır:
* Rastgele
* Leyla Mecnun Ft Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş
* Öldürdün Artık Nabzımı Yoklama
* Sevmedim Deme ( Feat Kurtuluş Kuş)
* Kafama Sıkasım Var ( Furkan Demir Remix)
* Kara Bahtım ( Murat Karaytu Remix)
* Sur
* Kafama Sıkasım Var
* Kara Bahtım ( Burak Bulut)
* Kara Bahtım ( Erdem Düzgün& Vehbi İnegöl Remix)
Burak Bulut şarkılarını indir, Burak Bulut şarkılarını https://trendmp3indir.com sitesinden mp3 indir buttonu ile indire bilirsiniz. Burak Bulut şarkılarını mp3 olarak indir ve hemen dinlemeye başla! Burak Bulut son günlerde instagram ve youtube üzerinden hayranlarına seslenmekte ve şarkılarını duyurmaktadır. Burak Bulut çıkardığı “Nabız” isimli parçasıyla bir kez daha gönüllerle taht kurmayı başarmıştır. Ünlü şarkıcının parçaları yediden yetmişe herkesin ilgisini çekmiştir.Burak Bulut uzun yıllar önce başladığı müzik kariyerine hız kesmeden devam etmekte ve günden güne ilgiyi daha fazla üzerine çekmeyi başarmaktadır. Gerek sesi gerekse hareketleri ile sosyal medyanın zirvesine oturan ünlü şarkıcı şu sıralar popülerliğini korumaya devam ediyor. Burak Bulut verdiği röportajlarda kimsenin hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini ve özgüvenli olması gerektiğini dile getirdi. İnsanlara başarmanın tek yolu “inanmaktır” mesajını vermeyi ihmal etmeyen ünlü şarkıcı açık sözlülüğü ile gönüllere taht kurdu. Burak Bulut’un tüm şarkıları ve albümleri yoğun ilgi görürken ünlü şarkıcı günden güne başarısına başarı ekledi. Müzik dünyasında bir hayli yol kat eden Burak Bulut “Nabız” isimli parçasıyla 2021 yazına damgasını vurdu. Ünlü şarkıcı kendisine olan özgüveni ve samimiyetiyle ilgiyi üzerinde tutmayı başarıyor. Burak Bulut bundan sonra ki şarkıları ile de adından söz ettirmeye devam ettireceğe benziyor.
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