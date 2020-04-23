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  3. 23 Nisan 2020 15:03

Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşıyor

Yaklaşık 2 yıldır yalnız olan oyuncu Burak Deniz, meslektaşı Beste Kökdemir ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift, sokağa çıkma yasağı öncesi yürüyüş yaparken görüntülendi.

Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşıyor
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İki yıl önce güzel oyuncu Büşra Develi ile ayrılan oyuncu Burak Deniz, yeni bir aşka yelken açtı. Deniz'in yeni ilişkisi market alışverişine giderken görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLENİNCE PANİK YAŞADILAR
Sözcü'de yer alan habere göre: Yakışıklı oyuncu Burak Deniz yalnızlığına meslektaşı Beste Kökdemir ile son verdi. Çift, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapan ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa süreli panik yaşayan Beste ve Burak koşar adımlarla markete girdi. Sokağa çıkma yasağından önce alışveriş yapan çift, gazetecilerin "İlişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna sessiz kalırken muhabirlere "Kolay gelsin" demek ile yetindi.

Sözcü

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