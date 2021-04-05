  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Burak Deniz'den hayranlarına kötü haber

Burak Deniz'den hayranlarına kötü haber

'Maraşlı' dizisinin sevilen yıldızı Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Burak Deniz karantinaya alındı, dizi setine ise ara verildi.

Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in rol aldığı 'Maraşlı' dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Maraşlı dizisi yayın akışından kaldırıldı.

Maraşlı dizisinde rol alan oyuncu Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan oyuncu evde kendini karantinaya aldı. Tedbir amaçlı dizinin setine ara verildi.

 

 

Etiketler Burak Deniz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gökdelende çıplak fotoğraf çekimi krizi! 20 model tutuklandı
Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü
Hepsi 2021 model! İşte Türkiye'de satılan yeni otomobiller
Memur ve emeklinin enflasyon farkı da belli oldu!
Fahrettin Altun liste hazırlayıp hedef gösterdi
Enflasyon piyasaları ateşledi! Dolar, Euro ve altın yükselişe geçti
Buket Aydın'ın derin dekoltesi sosyal medyayı salladı
Gülben'in kararı Masumlar Apartmanı'nı sarsacak!
Balıkçıların ağlarına takıldı! Zengin oldular
Bahçeli'nin generallere yazdığı mektup ortaya çıktı!