Burak Deniz'den hayranlarına kötü haber
'Maraşlı' dizisinin sevilen yıldızı Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Burak Deniz karantinaya alındı, dizi setine ise ara verildi.
Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in rol aldığı 'Maraşlı' dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Maraşlı dizisi yayın akışından kaldırıldı.
Maraşlı dizisinde rol alan oyuncu Burak Deniz koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan oyuncu evde kendini karantinaya aldı. Tedbir amaçlı dizinin setine ara verildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol