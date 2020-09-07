Burak Hakkı genç sevgilisi ile böyle yakalandı!

Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu Burak Hakkı, dört yıldır birlikte olduğu Yunan sevgilisi Hara Pappa ile nikah masasından dönerek geçtiğimiz ay ayrılmıştı.

Ayrıldıktan sonra soluğu Bodrum'da alan Burak Hakkı, önceki gün Bodrum'daki Azka Otel'in plajında genç bir kadın ile sarmaş dolaş görüntülendi.

Genç kadın ile denizde romantik anlar yaşayan Hakkı, güneşlendiği sırada eliyle kadının yüzünü okşaması dikkatlerden kaçmadı.

Uzaktan kendisini görüntüleyen gazetecileri fark eden Burak Hakkı, sevgilisiyle birlikte plajdan ayrıldı.