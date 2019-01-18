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  3. 18 Ocak 2019 17:10

Burak Özçivit'e ''80 kadınla yemek'' eleştirisi

Aşkım Kapışmak'tan 80 kadınla yemek yiyen Burak Özçivit'e eleştiri geldi.

Burak Özçivit'e ''80 kadınla yemek'' eleştirisi
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Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Burak Özçivit, Kuveyt’te özel bir yemeğe katıldı. Oyuncu, lüks bir markanın Four Seasons Hotel’de düzenlediği davette, ülkenin 80 zengin kadını ile birlikte yemek yedi

Bu yemekten 1 milyon TL aldığı konuşulan Burak Özçivit'e ilk eleştiri yazar Aşkım Kapışmak'tan geldi.

Aşkım Kapışmak, çok konuşulan yemeğin fotoğrafını Instagram'da paylaşıp altına şu notu düştü:

'ERKEĞİ YÜCELTİRİZ AMA KADINA TAKACAKLARI SIFAT BELLİ'

"Ünlü, evli, Türk bir kadın 80 zengin Arap şeyhi ile yemek yeseydi ne derdiniz? Yanlış anlamayın, adam kabul etmiş gitmiş, iyi para vermişler, tamam! Kimseyi ilgilendirmez beni de ilgilendirmez. Ama aynı hareketi bir kadın yapsa ülkenin tepkisi ne olurdu? Dürüst olalım, erkeği yüceltiriz ama kadına takacakları sıfat belli..."

burak özçivit , aşkım kapışmak
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