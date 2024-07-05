Burak Özçivit'in koca göbeği olay oldu

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan Burak Özçivit, yaz tatili sırasında aldığı fazla kilolarıyla şaşırttı.

Son olarak "Kuruluş Osman" dizisiyle seyirciyle buluşan yakışıklı Oyuncu Özçivit, Bodrum'daki evinde görüntülendi.

Yaz tatili için Bodrum'da yeni satın aldıkları evi tercih eden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti yaz tatillerini sürdürürken Aramızda Kalmasın'ın kameralarına yakalanan Özçivit'in aldığı kilolar ise hayranlarını şoke etti.

İşte Burak Özçivit'in yeni hali: