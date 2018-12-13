Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
Ankara'daki tren kazasında ölenlerin isimleri belli oldu
Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Meteoroloji'den yeni uyarı ! Bu gece daha fenası geliyor
Meteoroloji'den yeni uyarı ! Bu gece daha fenası geliyor
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 13 Aralık 2018 17:00

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e büyük hediye

Burak Özçivit, 5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen'e 1 milyon liralık cip aldı.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e büyük hediye
A+ A-

Burak Özçivit, yaptığı jestle oğullarına 5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen’in ayağını yerden kesti. Yakışıklı oyuncu, eşine 1 milyon liralık cip aldı. Ünlü çift, yeni araçlarıyla da önceki akşam Etiler’de görüntülendi.

Burak Özçivit, oğullarına 5 aylık hamile olan Fahriye Evcen için kesenin ağzını açtı...

Bir süredir Almanya'daki Evcen'in ailesinin yanında olan ikili, önceki gün yurda döndü. Oyuncu çift, soluğu Etiler'deki bir mekanda aldı. Baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta objektife yansıdı. Kilo aldığı gözlenen güzel oyuncu, "Bebeğimiz çok sağlıklı, çok mutluyuz" dedi. Babalık heyecanı yaşayan Özçivit ise "İnanılmaz güzel bir duygu, tarifi yok. Erkek olacağını duyduğum anda çok farklı duygular hissettim" ifadelerini kullandı.

BONKÖR BURAK İŞ BAŞINDA

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; ünlü çift, araçlarına yöneldiği sırada, Özçivit'in eşine aldığı hediye ortaya çıktı. Rol aldığı dizi ve filmlerle Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından olan Burak Özçivit'in, eşine hamilelik hediyesi olarak 1 milyon lira değerinde Mercedes marka lüks bir cip aldığı öğrenildi.

Bugüne kadar eşine yaptığı jestlerle adından söz ettiren oyuncu, Evcen'e hediye ettiği lüks ciple bonkörlüğünü bir kez daha konuşturdu.

burak özçivit , fahriye evcen , etiler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM