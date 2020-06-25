Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman'a veda paylaşımı

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, 24 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen 27. bölümüyle sezon finali yaptı.

Dizide Osman Bey karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burak Özçivit ise Instagram hesabından diziden bir kareyi paylaşarak hayranlarına veda etti. Burak Özçivit paylaşımında, "Sezon finali...Yeni sezonda görüşmek üzere" notunu yazdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

Kuruluş Osman, Eylül ayında 2. sezon bölümleriyle yeniden ekranlarda olacak.

SEZON FİNALİ ÖZETİ

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?





