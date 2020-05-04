Burak Özçivit'ten tartışma yaratan paylaşım

Öte yandan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Ünlü çiftin bahçelerinde çektiği yeni aşk pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncunun geçen ay 1 yaşına basan oğlu Karan’la ilgili “canımın canı” notuyla yaptığı son paylaşımı da sosyal medyayı salladı.

Instagram'da 14.9 milyon takipçisi olan Özçivit’in paylaştığı fotoğrafta televizyonun önündeki koltuk da çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun çocuk sahibi olan takipçileri “Koltuk Karan’ın televizyona yaklaşmasını engellemek için oraya konulmuştur” yorumlarını yaptı.