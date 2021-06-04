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Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

Koronavirüse yakalandıktan sonra zor günler geçiren oyuncu Burak Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal Sergen ile nikah masasına oturdu.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre sağlığına kavuşan oyuncu dün, nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen’in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan’ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik” dedi.

Hürriyet

Etiketler burak sergen nikah nihan ünsal koronavirüs
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