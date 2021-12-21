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Burak Sergen: Yerlerde sürünmüyorum! Beni alkollü nerede görmüş

Burak Sergen: Yerlerde sürünmüyorum! Beni alkollü nerede görmüş

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanarak düştüğü olayı anlattı.

Yakalandığı koronavirüs nedeniyle günlerce yoğun bakımda yatan, entübe edilen ve hastanede kaldığı süre boyunca eski eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrenen Burak Sergen geçtiğimiz gün düştükten sonra yerde kalmıştı.

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Burak Sergen konuyla ilgili "Hastalığın izleri devam ediyor. Yağmur yağıyordu ve yokuşu çıkarken zorlandım. Hastalığın zorlukları devam ediyor. Biraz oturdum o sırada muhabirler geline kalktım. Bilal Bey'in dediği gibi yerlerde sürünmüyorum. Beni alkollü nerede görmüş merak ediyorum? Bilal Bey siz öbür tarafa gidip geldiniz mi?" diyerek sitem etti.

Burak Sergen açıklamasının devamında ise "Ben düşmedim oturmak zorunda kalıyorum. Belirli bir mesafeden sonra nefesim yetmiyor" dedi.

 ALDATILMA AÇIKLAMASI
Burak Sergen aldatılmasıyla ilgili de konuştu. Sadakatsiz'in başrol oyuncusu Sergen aldatılmasıyla ilgili "Ben yoğun bakımda ahlaka uymayan durumlarla karşılaştık. Olay yargıda. Onlar da bende travma yarattı.

Etiketler Burak Sergen söylemezsem olmaz
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