Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli barıştı mı?

Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli, Poyraz Karayel dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

Dizi geçen yıl final yaptı. Kısa bir süre sonra Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli 3,5 yıllık ilişkilerini noktaladıklarını duyurdu.

Burçin Terzioğlu'nun dün Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf çiftin hayranlarını heyecanlandırdı.

Oyuncu Boğaz manzaralı fotoğrafının altına 'Aşk ile bak' notunu düştü.

Burçin Terzioğlu'ndan saatler sonra İlker Kaleli de Boğaz manzaralı fotoğrafını sayfasında yayınladı.

Fotoğrafların aynı açıyla çekilmiş olması 'barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.