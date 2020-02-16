Burcu Esmersoy o habere isyan etti: İnsanlar bana ''geçmiş olsun'' diyor

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, "anoreksiya nevroza" hastalığına yakalandığı haberlere isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Esmersoy " İnsanlar bana 'geçmiş olsun' mesajı yolluyor, 'ne oldu ya' dedim.. İnternet “HABERCİLİĞİ” yapılmış... Benim hiç bir rahatsızlığım yok ama yakında bu haberi yapanların olabilir. İki üç tık alacaksınız diye özellikle insanların sağlığı ile ilgili yalan haber yapmayın canlar... Ben şimdi iş arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum" dedi.

Güzelim fotoğrafı yediniz ya!

Esmersoy, hesabından paylaştığı son fotoğrafın hastalık haberinde kullanılmasına da çok sinirlendi. Fotoğrafı yeniden paylaşan Esmersoy " Bu da mı gol değil yani. Güzelim fotoğrafı yediniz ya yalan haberle " diyerek sitem etti.

Anoreksiya nervoza nedir?

Anormal vücut ağırlığı ile tanımlanan ve hayati tehlikeye sahip bir yeme bozukluğu olan anoreksiya nervoza, psikolojik bir hastalıktır. İnce kalmak konusunda aşırı takıntıya sahip olan kişilerde görülen hastalığa sahip olan kişiler normal kilolarının çok altındadır. Genellikle 12-20 yaş arası gen kızlarda yaygın olarak görülen anoreksiya hastaları çok az uyur, buna rağmen oldukça aktiftir. Yemek yemeyi reddederler. Çok nadir olsa da erişkinlik döneminde de rastlanabilen anoreksiya nervoza da kişi çok şişman olduğunu düşünerek çok düşük kalorili diyetler uygulamaya başlar. Önceleri iştah kontrol altına alınabilirken ilerleyen süreçte iştah tamamen kaybolur ve vücut hastalık derecesinde zayıflar.