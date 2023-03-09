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Burcu Esmersoy üçüncü kez evleniyor

Burcu Esmersoy üçüncü kez evleniyor
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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile evlilik kararı aldı. Çiftin nikah tarihi de belli oldu.

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredir iş insanı Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftin düğün tarihi belli oldu.

YURT DIŞINDA EVLENECEKLER
Magazin D'de yer alan habere göre, ikili nikah kıymak için yurt dışını tercih etti. Çift, 1 Nisan'da İtalya Portofino'da nikah masasına oturacak. Daha önce 2 kez nikah masasına oturan 46 yaşındaki Burcu Esmersoy'un nasıl bir gelinlik tercih edeceği merak konusu oldu.

Burcu Esmersoy 2005-2008 yılları arasında Massimo Cusimano, 2018-2019 yılları arasında da Berk Suyabatmaz ile evlilik yaşamıştı.

Etiketler burcu esmersoy evlilik nazım akmandil italya
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