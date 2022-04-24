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Burcu Esmersoy'dan samimi itiraf: Çok aşığım, evlenirim

Burcu Esmersoy'dan samimi itiraf: Çok aşığım, evlenirim

Bir süredir ekranlardan uzak duran 45 yaşındaki Burcu Esmersoy samimi itiraflarda bulundu.

Mehmet Demirkol'un sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy'un sade hali hayranlarının gözünden kaçmadı.  Aşk hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren Burcu Esmersoy, görünen odur ki yeni bir program hazırlığında...

2018 'de Berk Suyabatmaz ile evliliği uzun sürmeyen ve  2019'da boşanma kararı alan Burcu Esmersoy, ilk evliliği Massimo Cusimano ile de mutluluğu bulamayarak 2008 yılında ayrılmıştı.  Şu an ise kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile mutlu bir beraberlik yaşadığı biliniyordu.

Mehmet Demirkol'un şu anki genç sevgilisi ile ilgili sorularını Burcu Esmersoy yanıtsız bırakmayarak "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" diyerek yanıtladı. Bu yanıt hayranlarında 'Burcu Esmersoy yine evlenecek' izlenimi yarattı. 

Burcu Esmersoy, Mehmet Demirkol’un “Ekranlara dönecek misin?” sorusuna "Gece 12'de program yapacaksın deseler bir saniye beklemem" yanıtını vermesi de dikkat çekti.

Burcu Esmersoy: Çok aşığım, evlenirim

Evlenmeyi düşünüyor musun?" diye sorulan Burcu Esmersoy samimi bir yanıt vererek "Çok aşığım, evlenirim" dedi. 

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