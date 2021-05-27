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Burcu Esmersoy'un 500 bin TL'lik arabası ile olay oldu

Burcu Esmersoy'un 500 bin TL'lik arabası ile olay oldu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da 500 bin TL değerindeki aracı ile objektiflere yakalandı.

Burcu Esmersoy, günün erken saatlerinde İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Kısa sürede alışverişini yapan ünlü sunucu, mağaza çıkışı gazeteciler tarafından görüntülendi.

Bir süredir özel şoför kullanan Burcu Esmersoy'u, Markalar Sokağı'ndan almaya gelen şoförünün kullandığı 500 bin TL değerindeki araç dikkatlerden kaçmadı.

44 yaşındaki güzel, basın mensuplarının "Burcu Hanım araç yeni mi, yoksa eski araç bakımda olduğu için ikame araç mı verildi?" sorusuna yanıt verdi.

Esmersoy, "Yok arkadaşlar araba yeni, Yaşar Bey'e aldık. Yeni araç hevesiyle bugün bununla gezmeye çıktık" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin "Hayırlı olsun" dileklerine teşekkür ederek karşılık veren Burcu Esmersoy, kısa süren sohbetin ardından alışveriş merkezinden ayrıldı.

(SnobMagazin)

Etiketler burcuu esmersoy araba 500 bin TL
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