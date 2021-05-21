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Burcu Esmersoy'un yeni imajı görenleri şaşırttı

Burcu Esmersoy'un yeni imajı görenleri şaşırttı

Daha önce "Emlak zenginiyim" açıklaması ile gündeme gelen Burcu Esmersoy yeni imajını sosyal medyadan paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Emlak zenginiyim sırtım yere gelmez' açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan Burcu Esmersoy, şimdi yeni imajıyla gündemde.

 

Rengini değiştirip, saçlarını uzatan Burcu Esmersoy'u görenler tanımakta güçlük çekti. Esmersoy'a pek çok takipçisi övgüler yağdırırken, bir kısmı da 'Bu kim?' diye sordu.

Etiketler burcu esmersoy açıklama yeni imaj
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