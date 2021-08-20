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Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e olay yaratan gönderme

Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e olay yaratan gönderme

Şarkıcı Burcu Güneş, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar 3,3 milyon beğeni alan Hande Erçel için sahte takipçi ve beğeni iddiasında bulundu.

Sen Çal Kapımı dizisi final yaptıktan sonra tatile çıkan ünlü oyuncu Hande Erçel'in kırmızı mayokinisiyle verdiği tatil pozları gündem olmuştu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar 3,3 milyon beğeni alan Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin'in eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasının ardından fotoğraflarını kaldırmıştı. Konuyla ilgili şarkıcı Burcu Güneş'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"SERENAY SARIKAYA'NIN TAKLİDİ GİBİ"
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Hande Erçel'in ardından Kerem Bürsin'in 2019 yılında ayrıldığı oyuncu Serenay Sarıkaya da aynı renkte bir bikiniyle çekildiği kareleri Instagram hesabından yayınladı. Erçel'in verdiği pozlar 3,3 milyon beğeni alırken, Sarıkaya'nın fotoğrafları ise 338 bin kişi tarafından beğenildi. İkilinin peş peşe gelen paylaşımları fanlarını harekete geçirdi. Sosyal medyada bir kullanıcının, "Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'nın taklidi gibi" yorumu tartışma yaratmıştı. Bu gelişmenin ardından Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ile kıyaslanmasından rahatsız oldu ve ses getiren fotoğraflarını kaldırdı.

 SAHTE BEĞENİ VE TAKİPÇİ İDDİASI
Burcu Güneş, sahte takipçi ve beğeni satın alan ünlü isimleri topa tuttu. Güneş, "Madonna, Nicole Kidman ve Kylie Minogue gibi dünya starları bir fotoğraflarına ortalama 200 bin beğeni alırken, ülkemizde fake takipçi ve beğenilerin rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? Dahası inananlar var. Onları ne yapacağız?" diyerek tartışma yarattı.

Etiketler burcugüneş hande erçel takipçi
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