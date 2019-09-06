Burcu Kıratlı boşanma partisi mi yaptı ?

9 ay önce yurt dışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın mutlulukları kısa sürdü. Çift, bugün adliyeye giderek evliliklerini tek celsede bitirecek. Bu süreçte parti verdiği iddia edilen Burcu Kıratlı, Instagram hesabından çıkan haberlere sitem etti.

BOŞANMA PARTİSİ VERDİ İDDİASI

Burcu Kıratlı'nın Sinan Akçıl ile boşanma kararı aldıktan kısa bir süre sonra Ortaköy'de bir ev partisi düzenlediği hatta partiye pek çok ünlünün katıldığı iddia edilmişti.

"ÇİRKİN VE YALAN HABER YAPMAYIN"

Çıkan haberleri sosyal medya hesabı Instagram'dan yalanlayan Burcu Kıratlı, "Boşanma Partisi. Söylemesi bile çirkin. Böyle bir şeyin olmuş olması söz konusu bile olamaz. Bu hassas dönemde bu tarz çirkin ve yalan haber yapmayın. Biraz saygı" dedi.