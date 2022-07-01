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Burcu Özberk mezun oldu

Burcu Özberk mezun oldu

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Özberk, mezuniyet töreninden fotoğrafını paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.

Oyuncu Burcu Özberk, üniversiteden mezun oldu. Diploma alan oyuncu kepli fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün! Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar’ından mezun olduğum için çoook mutluyum..."

Burcu Özberk'in paylaştığı mezuniyet fotoğrafı

Etiketler hacettepe üniversitesi burcu özberk mezun konservatuar
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