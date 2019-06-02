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  3. 02 Haziran 2019 09:25

Buse Varol'un Çağatay Ulusoy paylaşımı olay oldu

Türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşi Kaan ile oyuncu Çağatay Ulusoy'u karşılaştırdı. Varol'un paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Buse Varol'un Çağatay Ulusoy paylaşımı olay oldu
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Şarkıcı Alişan ile olan birlikteliğini geride bıraktığımız yılın mayıs ayında evlilikle taçlandıran Buse Varol bu evlilikten bir de bebek dünyaya getirdi. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ve son derece mutlu bir aile tablosu çizen Buse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir karşılaştırmaya imza attı. Alişan'ın eşi Buse Varol, kardeşi Kaan ile oyuncu Çağatay Ulusoy'un fotoğrafını yan yana koyarak “Bir tek ben mi benzetiyorum?” diye sordu. Bazı takipçileri benzediğini belirtirken, bazıları ise bir benzerlik göremediğini savundu.

 

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