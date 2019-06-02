Buse Varol'un Çağatay Ulusoy paylaşımı olay oldu

Şarkıcı Alişan ile olan birlikteliğini geride bıraktığımız yılın mayıs ayında evlilikle taçlandıran Buse Varol bu evlilikten bir de bebek dünyaya getirdi. Şimdilerde bebeğiyle ilgilenen ve son derece mutlu bir aile tablosu çizen Buse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilginç bir karşılaştırmaya imza attı. Alişan'ın eşi Buse Varol, kardeşi Kaan ile oyuncu Çağatay Ulusoy'un fotoğrafını yan yana koyarak “Bir tek ben mi benzetiyorum?” diye sordu. Bazı takipçileri benzediğini belirtirken, bazıları ise bir benzerlik göremediğini savundu.