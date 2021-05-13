Büşra Pekin’in acı günü
“Çok güzel hareketler bunlar” serisinin ilk sezonlarıyla ün kazanan oyuncu Büşra Pekin’in babası Volkan Pekin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Oyuncu Büşra Pekin’in babası, Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Volkan Pekin, hayatını kaybetti.
Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babasının vefat haberini, “Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah’ım mekanını cennet eylesin” sözleriyle duyurdu.
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