Büyük aşk bitti: Demirel çifti boşanıyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile 13 yıllık eşi Zeynep Demirel boşanma kararı aldı.
Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, boşanma sürecine girdi. Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Zeynep Demirel daha önce de boşanmayı düşünmüş, ancak Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti. Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.
2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.
Sabah Gazetesi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol