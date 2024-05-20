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Büyük aşk bitti: Demirel çifti boşanıyor

Büyük aşk bitti: Demirel çifti boşanıyor
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Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile 13 yıllık eşi Zeynep Demirel boşanma kararı aldı.

Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, boşanma sürecine girdi. Zeynep Demirel, 14 yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Zeynep Demirel daha önce de boşanmayı düşünmüş, ancak Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti. Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.

2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı. 

Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile 13 yıllık eşi Zeynep Demirel boşanma kararı aldı.

Sabah Gazetesi

Etiketler volkan demirel boşanma zeynep demirel
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