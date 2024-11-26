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Çağatay Ulusoy Eşref ile geri dönüyor

Çağatay Ulusoy Eşref ile geri dönüyor
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Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu Eşref adlı diziyle Kanal D ekranlarında seyiriciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kanal D, 2024 sezonunda Arka Sokaklar, İnci Taneleri ve Yalan gibi dizilerle ekranlara gelmişken, yeni projeleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kanal, Uzak Şehir ve Annem Ankara dizilerinin ardından önümüzdeki aylarda başlayacak 3 yeni diziyle daha izleyicilerini ekran başına toplayacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kanal D’nin yeni dizilerinden ilki, BKM imzalı Bulutların Üzerinde olacak. Onur Koçal’ın senaryosunu yazdığı, Soner Caner’in ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor.

Kanal D’nin bir diğer yeni dizisi, Pastel Film’in yapımcılığında, Mehmet Barış Günger’in yazdığı Piyasa olacak. Diğer projelerden biri ise Tims&B imzalı Eşref dizisi. Ethem Özışık’ın yazdığı, Uluç Bayraktar’ın yöneteceği dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alacak. Kadın başrol oyuncusu ise henüz açıklanmadı. Eşref dizisi, 2026 Şubat ayında ekranlarda olacak ve yeraltı dünyasının ünlü ismi Eşref’in hikayesini anlatacak.

 

Etiketler Çağatay Ulusoy eşref Kanal D yeni dizi yeni proje
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