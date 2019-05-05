Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımında yakalandı

Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık aşkını noktalayan Serenay Sarıkaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Çağatay Ulusoy'dan şaşırtıcı bir hamle geldi.

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile 2013-2015 yılları arasında aynı dizide rol alıp aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, daha sonra yollarını ayırmıştı.

YANLIŞLIKLA BEĞENDİ

Bugünlerde Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa bakarken yanlışlıkla beğendi. Durumu fark eden Ulusoy, beğeniyi anında geri çekse de bu detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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