Çağatay Ulusoy'dan hayranlarını sevindiren haber

Çağatay Ulusoy’u 5 yıl aradan sonra beyazperdede izleyiciyle buluşturacak ‘Mücadele Çıkmazı’ adlı filmin çekimleri önceki gün başladı.
Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü ve Selen Öztürk’ün de rol aldığı filmin çekimleri 5 hafta sürecek.
5 yıl önce “Delibal” filminde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, uzun bir aradan sonra “Mücadele Çıkmazı”yla beyazperdede boy gösterecek.
Senaryosu Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu filmin çekimleri önceki gün başladı.
OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği filmde Çağatay Ulusoy’a Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul eşlik edecek. 5 hafta sürmesi planlanan çekimler İstanbul’un farklı mekanlarında gerçekleşecek.
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