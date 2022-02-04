Çağatay Ulusoy'un ve Alina Boz'un başrollerde olacağı Süslü Korkuluk dizisinde Acun Ilıcalı krizi

Ne ev, ne altın, ne de kripto para... Yatırımını oyuncak arabalara yapıyor

Vatandaşın ''Atatürk Anıtı'' nöbeti AK Partili ismi rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ''hain'' diyen çocukla ilgili ilk açıklama

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