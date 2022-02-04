Çağatay Ulusoy'un ve Alina Boz'un başrollerde olacağı Süslü Korkuluk dizisinde Acun Ilıcalı krizi
Çağatay Ulusoy ile Alina Boz’un boş rollerinde yer alacağı Süslü Korkuluk dizisinde TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile yapım şirketi arasında kriz çıktı.
Çağatay Ulusoy ile Alina Boz’un boş rollerinde yer alacağı ve TV8'de yayımlanması planlanan Süslü Korkuluk dizisinde kriz çıktı.
Dizinin yılbaşında teaser’ı çekilmiş, başrol kadın oyuncu için son yılların en gözde oyuncusu Alina Boz’la, çocuk zekasında olan baba rolü için de Olgun Şimşek’le anlaşılmıştı.
TV100'ün aktardığına göre; Dizinin yapım şirketi OGM Pictures’ın ortakları Onur Güvenatam ile Gülseren Budayıcıoğlu’nun tv8’in patronu Acun Ilıcalı’yla arasındaki anlaşma bozuldu.
Bunun üzerine Güvenatam önce televizyon kanalarının ardından dijital platformların kapısını çalmaya başladı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol