  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 21 Kasım 2019 15:30

Çağla Şıkel o sözleri affetmedi ! Arto'ya 3 ay ceza

Çağla Şıkel, Youtube kanalında ''Mini etekle oturma, kalkma'' başlıklı video yayınlamıştı. Arto ise ''İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin'' demişti.

Çağla Şıkel o sözleri affetmedi ! Arto'ya 3 ay ceza
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çağla Şıkel hakkında yapılan yorumlara karşı sessizliğini adliyede bozdu. Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü manken Avukatı Bükçün Canatik aracılığıyla Arto'nun kendisi hakkında konuşmaması ve yaklaşmaması için uzaklaştırma talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi Şıkel'in isteğini kabul ederek Arto'nun 3 ay süreyle Şıkel'e yaklaşmamasına karar verdi.

Mahkeme, kararında "Şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılama içeren tüm sözlü davranışlarda bulunmamasına, kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, konutuna yaklaşmamasına ve bulunduğu ikametlere yaklaşmamasına, basılı sözlü ve yazılı basın ve internet ortamında hakkında konuşmamasına, açıklama yapmamasına, yorum yapmamasına ve fotoğraf - video paylaşmamasına 3 ay karar verildi" dedi.

Çağla Şıkel'e olay sözler: ''Memelerini göstermemeyi öğretsin''Çağla Şıkel'e olay sözler: ''Memelerini göstermemeyi öğretsin''

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çağla şıkel , arto
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM