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  3. 19 Aralık 2019 12:31

Çağla Şıkel'e ''kırbaç fantezisi'' sorusu

Podyumların güzel ismi Çağla Şıkel sosyal medya üzerinden bir takipçisinin "kırbaç fanteziniz mi var" sorusuna bu yanıtı verdi.

Çağla Şıkel'e ''kırbaç fantezisi'' sorusu
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Model ve sunucu Çağla Şıkel kendisine gelen bir yoruma yanıt vermeden duramadı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim podyumların vazgeçilmez isimlerinden de biri...

Kısa süre önce sağlık sorunları yaşayan ve bir süre hastanede bir süre tedavi gören Çağla Şıkel işinin başına döndü. Podyuma kırbaçıyla çıkan Şıkel'e bir takipçisi "Bazı fantaziler mi yapıyordunuz" diye sordu.

Çağla Şıkel bu takipçisine yanıt vererek sosyal medyada dikkat çekti. Şıkel kendisine yöneltilen bu soruya "Hayır tam olarak o sizin fanteziniz" yanıtını verdi. Şıkel'in bu yanıtına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.


 
 
 

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