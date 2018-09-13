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  3. 13 Eylül 2018 12:20

Çağla Şıkel'in 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

Manken Çağla Şikel hakkında 2013 yılına ait vergilerinde sahte fatura kullandığı gerekçesiyle, “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Çağla Şıkel'in 8 yıl 9 aya kadar hapsi istendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çağla Şikel hakkında hazırlanan iddianamede gerçek alış, satışa dayanmayan sahte fatura kullanıldığı belirtilerek, “Bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV’leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır” denildi.

Damla Güler imzasıyla Hürriyet'te yayınlanan habere göre, iddianamede Çağla Şikel’in bu suçu zincirleme bir şekilde işlediği belirtilerek 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Hürriyet

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