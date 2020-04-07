Çağla Şıkel'in ''çıldırıyorum'' paylaşımı olay oldu

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, corona virüsü salgınına rağmen gündelik temposunu yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Pek çok ünlü isimden farklı olarak televizyon programını sürdüren Şıkel, eve döndüğünde ise çocuklarıyla ilgileniyor.

İki çocuğu da okul eğitimini uzaktan sürdürdüğü için evine döndüğünde de farklı bir tempoya girdiğini gösteren Çağla Şıkel şu satırları paylaştı:

“Eve geldim büyüğün ders saati, küçüğün ödevi, büyüğün 15 dakika molası, küçüğün ödevi, büyüğün dersi başladı, küçüğün kitap okuması… Çıldırıyorum”