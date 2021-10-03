Çağla Şıkel'in yeni işi şaşırttı

Güzel manken Çağla Şıkel, Ema Jewellery markasıyla yaptığı işbirliği kapsamında bir takı koleksiyonu tasarladı.

Gecede kendi tasarladığı takılarla kameraların karşısına geçen Çağla Şıkel, bu ışıltılı işbirliğinin perde arkasını anlattı: “Takılarla aşk dolu bir ilişkim var. Ne taksam yetmiyor, ne kadar takarsam o kadar kendimi iyi hissediyorum. Ema’dan böyle bir teklif gelince de çok uzun zamandır beklediğim bir hayalim gerçeğe dönüştü.

"Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım"

Çok uzun zamandır bir iş için bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Ben hayalimdeki tasarımları anlattım ve ortak bir hikaye yarattık. Ema ile Çağla güçlerini birleştirdi diyebiliriz. Sonuçta çok özel tasarımlar ortaya çıktı. İyi ki Ema Jewellery ile yollarımız kesişmiş. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bundan sonra çok daha güzel işler yapacağımıza eminim.”

Sırrını açıkladı

Her gün canlı yayınlanan bir sabah programı sunan Çağla Şıkel, yoğun temposuna rağmen korumayı başardığı enerjisinin sırrını da açıkladı:

“Enerji aldığım, beni şarj eden çok fazla şey var. Bunlardan biri; işim. İkincisi; çocuklarım. Üçüncüsü; spor ve kişisel gelişimle çok fazla ilgileniyor olmam. Her sabah canlı yayın yapmak keyifli ama aynı zamanda çok zor ve stresli bir iş. Yine de hiçbir zaman tükendim demedim. Mental anlamda kendimi her zaman destekliyorum.”